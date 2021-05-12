Тегеран, , 08:37 — REGNUM 11 мая официальный представитель правительства Ирана Али Рабиеи призвал к более широкому участию в предстоящих президентских выборах в стране и призвал все политические взгляды быть представленными на выборах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ссылаясь на то, что в Иране началась регистрация на президентские выборы, Рабиеи отметил, что верховный лидер аятолла Сейед Али Хаменеи делает акцент на выборах как на факторе, укрепляющем основы власти страны.

Основываясь на руководящих принципах, Рабиеи заявил, что администрация будет использовать все свои полномочия в соответствии с конституцией, чтобы обеспечить всеобщее участие иранцев в выборах.

Он подчеркнул, что президентские выборы 2021 года в Иране соответствуют 42 годам практики продвижения демократии, и поэтому каждые последующие выборы должны быть лучше с точки зрения участия и конкурентоспособности.

«Это означает, что все политические взгляды, все слои населения и все точки зрения должны быть представлены на выборах», — пояснил далее Рабиеи.