Женева, Швейцария, , 05:40 — REGNUM За прошедшую неделю в мире число вновь заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 и умерших пациентов с COVID-19 снизилось на 4%. Об этом сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в ночь на 12 мая.

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По данным ВОЗ, в период с 3 по 9 мая в мире умерли 90 242 пациента с COVID-19, что меньше предыдущего периода на 4%. За этот же период число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 5 517 602, что также дало снижение на 4%.

В документе отмечается, что заболеваемость и смертность от COVID-19, несмотря на некоторое снижение, по-прежнему остаются на очень высоком уровне.

Рост заболеваемости на 6% зафиксирован в Юго-Восточной Азии (включая Индию), при росте смертности в регионе на 15%. В Европе, Африке, Восточном Средиземноморье, Северной и Южной Америке наблюдается сокращение заболеваемости на 4−23%. В Западно-Тихоокеанском регионе смертность за неделю выросла на 34%.

По состоянию на 9 мая в мире с начала пандемии было выявлено 157 362 408 заразившихся коронавирусом и 3 277 834 скончавшихся от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зафиксировано 643 735 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 10 912 пациентов с COVID-19.

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