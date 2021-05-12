Ульяновск, , 05:39 — REGNUM В Ульяновске у иностранных студентов, которые прилетели накануне из Индии, выявлен новый индийский штамм коронавируса. Данный вопрос был поднят в ходе переговоров врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских с главным санитарным врачом России Анной Поповой, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

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Вспышка коронавируса среди иностранных студентов, которые по прибытии находились на самоизоляции, произошла в конце апреля — о происшествии стало известно во время майских праздников. Состояние госпитализированных врачи оценивают как удовлетворительное.

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Отмечается также, что Алексей Русских переговорил с Анной Поповой по поводу обнаружения в Ульяновской области нового индийского штамма коронавируса, который выявлен у студентов-иностранцев. По словам главы Роспотребнадзора, протоколы медицинской помощи аналогичные, как и при SARS-CoV-2.

Закрыта для посещений гостиница, где проживают студенты: она возобновит работу после полной санитарной обработки. Там также арендуют помещения различные компании и органы государственной власти.

Как сообщало ИА REGNUM, заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у 52 студентов из Индии и Йемена, они госпитализированы в ковидные стационары. В связи с этим в регионе усилили контроль за прибывающими из эпидемически неблагополучных стран, а на базе санатория «Чайка» возобновил работу ковидный обсерватор под Ульяновском.

Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждён 54 331 случай заражения коронавирусом, выздоровели 51 599 человек, скончались 1256 пациентов.

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