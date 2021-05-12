Тегеран, , 08:19 — REGNUM 11 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране превысило 75 568, причем 307 иранцев скончались от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«307 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 75 568», — заявило министерство здравоохранения Ирана.

В докладе отмечается, что за последние 24 часа было обнаружено 18 133 новых случая заражения COVID-19, при этом 2575 человек были госпитализированы.

Министерство здравоохранения Ирана подчеркнуло, что 2 144 197 пациентов из общего числа 2 691 352 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. 5522 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Согласно сообщению, к настоящему времени по всей стране было проведено 17 343 586 тестов на выявление опасного вируса.