Белград, , 06:54 — REGNUM Вице-премьер и министр обороны Сербии Небойша Стефанович 11 мая встретился в Мадриде с министром обороны Королевства Испании Маргаритой Роблес. Указав на чрезвычайно тесные отношения Сербии и Испании, Стефанович сообщил, что он провёл переговоры с министром Роблесом о развитии сотрудничества в области обороны. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

«Мы хотим, чтобы сотрудничество наших двух министерств обороны было более интенсивным и отражало качество сотрудничества наших стран как в области экономики, так и в стратегических вопросах, в которых Испания оказывает поддержку Сербии, прежде всего в отношении Косово и Метохии», — подчеркнул Стефанович, который поблагодарил министра за принципиальную позицию Испании в отношении непризнания односторонне провозглашенной независимости Косово.

Он также отметил успешное сотрудничество в миссиях Организации Объединенных Наций, напомнив о миссии UNIFIL в Ливане в качестве примера того, как сербский и испанский контингент тесно сотрудничают. В ходе переговоров сотрудничество в области военной промышленности было одной из важнейших тем обсуждения.