Пекин, , 05:35 — REGNUM Китай увеличил размер суточных пособий для городских и сельских районов, сообщает агентство Синьхуа.

На конец марта стандартное прожиточное пособие в городских и сельских районах страны достигло в среднем 684,1 юаня (около $105,7) и 503,8 юаня на душу населения соответственно, что на 7,7% и 9,9% соответственно больше в годовом исчислении, сообщили в Министерстве гражданской администрации КНР.

К концу марта система прожиточного минимума в стране охватила 7,94 млн городских жителей и 35,97 млн сельских жителей, сообщили в ведомстве. Общий объем финансирования суточных с января по март составил почти 46,2 млрд юаней.