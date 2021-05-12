Тегеран, , 08:20 — REGNUM 11 мая официальный представитель иранского правительства Али Рабиеи заявил, что решение на венских переговорах по возрождению СВПД принимают самые высокопоставленные лица страны, выразив надежду, что общее согласие сторон будет достигнуто до истечения срока действия соглашения между Ираном и МАГАТЭ. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На вопрос о том, будет ли достигнуто какое-либо соглашение до истечения 24 мая крайнего срока, установленного парламентом Ирана для отключения камер МАГАТЭ на ядерных объектах, если санкции все еще не будут сняты, Рабиеи ответил, что крайний срок все еще существует, но он надеется, что все участники СВПД завершат текущие переговоры в Вене до этой даты.

Он подчеркнул, что Иран предпочел бы не быть втянутым в такие непредвиденные обстоятельства на данном этапе, посоветовав всем сторонам сосредоточиться на заключении сделки до этого крайнего срока. Представитель правительства заявил, что любое решение и политика по этому вопросу будут приниматься вышестоящими органами власти.

Он также заявил, что Иран продвигается вперед в переговорах с Саудовской Аравией на уровне специальных представителей. «Переговоры будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут результат», — отметил Рабиеи.