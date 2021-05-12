Пекин, , 05:31 — REGNUM Китай опубликовал пересмотренные руководящие принципы для включения уязвимых лиц при получении социальной помощи, включая большее число людей, сталкивающихся с трудностями, в схему поддержки, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства гражданской администрации КНР, помимо включения большего числа людей с инвалидностью программу получения помощи, китайская сеть социальной помощи будет оказывать поддержку бедным семьям, чей законный опекун старше 70 лет и зарабатывает меньше, чем средний располагаемый доход домохозяйства в предыдущем году.

Кроме того, помощь будет представлена семьям, где опекун живет с инвалидностью и получает поддержку в рамках программы социальной помощи, в соответствии с руководящими принципами.

Несовершеннолетние, получающие поддержку в рамках программы социальной помощи, будут получать постоянную помощь до тех пор, пока им не исполнится 18 лет, вместо предыдущих 16 лет, говорится в документе. Поддержка будет продолжаться, если те, кто достигнет совершеннолетия, будут зачислены для получение обязательного образования, вузы и профессиональные училища.

Пересмотренные руководящие принципы вступят в силу 1 июля 2021 года, аннулируя текущую версию, которая была принята в октябре 2016 года, говорится в сообщении министерства.