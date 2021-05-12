Белград, , 06:31 — REGNUM Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович провёл 11 мая переговоры с послом Индонезии Мохамадом Чандрой Виджей Джудхом. Министр поблагодарил посла за то, что его страна не признала независимость Косово и выступает за постоянную поддержку Сербии в международных организациях. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Селакович отметил, что двусторонние отношения между Сербией и Индонезией являются хорошими и традиционно дружественными, напомнив, что они стали таковыми ещё в период формирования Движения неприсоединения и тесного сотрудничества между президентом Тито и Суконно.

Собеседники обсудили проведение пятых двусторонних политических консультаций, которые должны состояться в Белграде. Селакович призвал индонезийских инвесторов усилить присутствие на рынке Сербии и потенциал ведения бизнеса, чтобы организовать форум Сербия-Индонезия в ближайшее время.