Новосибирск, , 05:25 — REGNUM В Новосибирской области, по состоянию на 1 апреля 2021 года, действовало восемь розничных рынков, располагающих 2870 торговыми местами, из которых фактически использовались 2161. Об этом сообщает Новосибирскстат.

За последние три года розничных рынков стало на три меньше.

«Отрицательная динамика числа торговых мест, сложившаяся в более раннее время, когда началась кампания по переоборудованию розничных рынков в торговые комплексы и ярмарки, продолжилась», — уточнил региональный орган статистики.

При этом доля фактически используемых торговых мест остается на уровне 75−76%.