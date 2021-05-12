Тегеран, , 10:34 — REGNUM 11 мая министр иностранных дел Пакистана, приветствуя усилия Исламской Республики Иран и Саудовской Аравии по урегулированию разногласий, заявил, что путь к деэскалации напряженности нелегок, но хорошо, что Тегеран и Эр-Рияд выступили с этой инициативой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Шах Махмуд Куреши сделал эти замечания во время пресс-конференции в Исламабаде, чтобы объяснить цель недавнего визита премьер-министра Пакистана в Саудовскую Аравию и его встреч с саудовскими официальными лицами.

Ссылаясь на свою встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии, министр отметил, что Фейсал бен Фархан проинформировал его об усилиях Саудовской Аравии по началу диалога с Ираном, что также было подтверждено министерством иностранных дел Ирана.

Министр иностранных дел Пакистана подчеркнул, что гибкость сторон в переговорах очень обнадеживает, при этом страна считает, что их желание укрепить исламское единство, а также устранить разногласия между Ираном и Саудовской Аравией воплощается в жизнь.

«Между Ираном и Саудовской Аравией существует разрыв, но, к счастью, шаги стран сокращают этот разрыв, и мы надеемся, что усилия увенчаются успехом», — сказал он.

Куреши отметил, что визит министра иностранных дел Турции в Эр-Рияд и приглашение Саудовской Аравии эмиру Катара посетить Саудовскую Аравию являются признаками ослабления напряженности в регионе.