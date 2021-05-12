Тегеран, , 08:22 — REGNUM 11 мая лидер Движения национальной мудрости Ирака Сейед Аммар аль-Хаким заявил, что иракское правительство должно обеспечить безопасность дипломатических мест и миссий. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Аль-Хаким предупредил, что нападения на иностранные дипломатические представительства ставят под угрозу власть правительства Ирака, а также попытки установить прочные связи с другими странами.

На церемонии похорон покойного иракского активиста два дня назад некоторые протестующие предприняли неудачное нападение на иранское консульство в Кербеле. Аль-Хаким связал инцидент с случайным стечением обстоятельств, осудив нападение и призвав правительство обеспечить безопасность дипломатических миссий.

Иран решительно осудил это нападение, заявив, что Ирак должен выполнить свои обязанности по обеспечению безопасности дипломатических территорий Ирана в соответствии с Конвенцией 1961 года.

Заместитель губернатора Кербелы отметил, что некоторые региональные страны во главе с западными государствами стоят за убийством соответствующих лиц, чтобы создать напряженность в иракской провинции.