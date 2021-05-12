Магадан, 12 мая 2021, 05:23 — REGNUM В Магаданской области на утро 12 мая полный курс вакцинации от коронавируса прошли 13 664 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Первым компонентом привились 6033 жителя Колымы.
«Если не ставить вторую прививку, эффективность первой дозы сильно снижается и фактически сводится на нет. Хотя антитела начинают вырабатываться уже после первой прививки, для гарантированной выработки иммунитета нужны обе, и вторая имеет определяющее значение», — пояснила замминистра здравоохранения Магаданской области Елена Кузьменко.
На Колыме открыто 27 прививочных пунктов с пропускной способностью 860 человек в сутки. Иммунизацию проводят вакциной «Спутник V».
Как сообщало ИА REGNUM, Приморье на 10 мая вакцинацию от коронавируса прошли 111 897 человек, из них завершили курс — 81 400 жителей.