Пекин, , 05:20 — REGNUM Китай недавно запустил в общей сложности 300 сельских туристических маршрутов, что позволит туристам поближе познакомиться с достижениями страны в борьбе с бедностью и помочь оживлению сельских районов, сообщает агентство Синьхуа.

Министерство культуры и туризма Китая заявило, что новые маршруты входят в число мер Китая по обогащению услуг сельского туризма и подготовке к празднованию 100-летия Коммунистической партии Китая.

Благодаря сочетанию революционной истории и пышной экологической среды, маршруты дадут представление о достижениях Китая в области искоренения нищеты и оживления сельских районов.

Туристический маршрут в городке Сядан города Нинде провинции Фуцзянь на востоке страны проведет посетителей через отдаленную холмистую местность, которая в настоящее время ежегодно принимает в общей сложности 200 000 туристов.

По оценкам центра мониторинга сельского туризма, в первом квартале 2021 года сельские туристические объекты Китая посетили в общей сложности 984 млн человек, что на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.