Тюмень, , 05:18 — REGNUM В Тюмени Роспотребнадзор выявил двукратное превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц в пробе атмосферного воздуха. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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Загрязнение воздуха продуктами горения от природных пожаров выявляется в виде стойкого смога над городом, который «висит» с конца апреля.

«Это загрязнение воздуха, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей размером примерно от 10 нм до 2,5 мкм. Мелкие частицы могут поступать в воздух из разных источников, в том числе в результате лесных пожаров», — уточняют в Роспотребнадзоре.

Для пожилых людей, беременных женщин, подростков, младенцев, пациентов с сердечно-легочными проблемами рекомендуется минимизировать пребывание на улице. Во время пребывания на улице желательно носить маски, дома закрывать плотно двери и окна, либо сделать завесы из влажной ткани. Врачи рекомендуют во время смога обильно пить минеральную воду, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай, младенцам увеличить частоту грудного кормления и установить режим допаивания. Контактные линзы в «дымную» погоду лучше не носить, исключить дополнительную физическую активность, так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода. В случае ухудшения здоровья необходимо обращаться за помощью в медицинские организации.