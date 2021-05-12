Анкара, , 06:59 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевт Чавушоглу 11 мая прокомментировал ход переговоров с Саудовской Аравией. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

«Мы провели личную и нео встречу и приняли решение продолжить наш диалог», — отметил он.

Чавушоглу заявил, что на переговорах Саудовской Аравии они приняли решение продолжить диалог между двумя странами и осудили атаки Израиля на Сектор Газа и мечеть Аль-Акса. По словам, Чавушоглу на встрече министров иностранных дел двух стран, запланированной на внеочередном саммите ООН, будут подробно рассмотрены шаги, предпринятые для обеспечения безопасности палестинского народа перед лицом нападений Израиля.

Поблагодарив саудовского коллегу бин Ферхана за приглашение и гостеприимство, Чавушоглу выразил предельно открытую и искреннюю встречу.

Напомним, 7 мая вечером на территории религиозного комплекса Аль-Акса начались столкновения между полицией и палестинцами. Полиция сообщила, что «силы МАГАВ начали восстанавливать порядок» после того, как в полицейских полетели камни и бутылки.