Пекин, , 05:16 — REGNUM Главный китайский орган надзора за киберпространством пообещал активизировать свои усилия, чтобы отвлечь молодежь от нездорового поклонения знаменитостям с помощью дальнейшего регулирования онлайн-платформ, сообщает газета China Daily.

«Мы планируем решительно бороться с теми, кто подстрекает молодых людей следовать за звездами, иррационально и жестко наказывать онлайн-платформы, которые позволяют потакать такому поведению», — заявил на пресс-конференции, официальный представитель Киберпространственной администрации Китая Чжан Юнцзюнь.

Этот шаг был сделан после того, как недавнее видео, в котором некоторые фанаты вылили молоко в бутылках в канализацию только для того, чтобы получить QR-коды внутри колпачков и проголосовать за своих любимых поп-звезд в онлайн-шоу талантов, вызвало обеспокоенность общественности.

Администрация создаст специальную группу для проведения дополнительных исследований поведения молодых фанатов, которые направлены на укрепление здоровых отношений между поклонниками, знаменитостями и онлайн-платформами, отметил Чжан.

Борьба с нездоровым поклонением знаменитостям в киберпространстве является одной из серии кампаний, запущенных администрации для очистки онлайн-среды и содействия развитию Интернета в этом году.