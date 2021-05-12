Москва, 12 мая, 2021, 05:39 — ИА Регнум. В среду, 12 мая, в Москве будет переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха — +22…+24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Алексей Боголюбов. Москва. 1880-е

В ночь на 13 мая в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха — +10…+12 °C.

Ветер восточный, юго-восточный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +19…+24 °C днём и +7…+12 °C ночью.

В четверг, 13 мая, днём в столице ожидается +19…+21 °C. По области +16…+21 °C. Ночью в регионе ожидается +5…+10 °C. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза.

Как сообщало ИА REGNUM, желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за сильного ветра.