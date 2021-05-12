Сеул, , 05:13 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 635 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 613 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что вновь в Южной Корее наблюдается рост заболеваемости COVID-19. При этом центр не исключает, что кратковременное снижение было связано с уменьшением количества проводимых тестов на выходные дни.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 128 918. Также за минувшие сутки в стране умерли еще пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 скончались 1884 человека.