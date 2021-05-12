Пекин, , 05:11 — REGNUM В больницах Китая в 2020 году наблюдалось 15% увеличение ассортимента противораковых препаратов с согласованным снижением цен по сравнению с 2019 годом, сообщает агентство Синьхуа.

Данные были основаны на результатах сети мониторинга, которая охватывает более 1400 больниц по всему Китаю, сообщил официальный представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Го Яньхун на пресс-конференции 10 мая.

В 2018 году 17 противораковых препаратов были включены в список возмещения по медицинскому страхованию Китая, а их цены снизились в среднем на 56,7% после раунда переговоров о ценах между Национальным управлением по безопасности здравоохранения и фармацевтическими компаниями страны.

Больницы, входящие в сеть мониторинга, закупили в среднем на 450,8% больше указанных противораковых препаратов в 2020 году, чем в 2018 году, сказал Го, добавив, что доступность противораковых препаратов для клинического использования увеличилась.