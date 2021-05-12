Магадан, , 05:21 — REGNUM В Магадане в спорткомплексе «Колымский» 11 мая начался региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минобразования Колымы.

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В этом году 48 учащихся из гимназий №№13, 30, лицея №1 им. Крупской и школы посёлка Ола будут бороться в легкой атлетике, баскетболе, настольном теннисе и волейболе.

14 мая подведут итоги — победители представят Колыму на заключительном этапе в ВДЦ «Смена» в Анапе в сентябре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по апрель 2021 года звание «Мастер спорта России» присвоено 14 жителям Приморья.