Иерусалим, , 05:09 — REGNUM Израильские вооруженные силы продолжили нанесение ответных ударов по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

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«В течение последних часов Армия обороны Израиля поразила существенное число значимых террористических целей и террористов по всему сектору Газа. Удары в настоящее время продолжаются», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее палестинское движение ХАМАС запустило свыше ста ракет по Тель-Авиву и его пригородам. Позднее было запущено еще около ста ракет по израильскому городу Беер-Шева. Отмечалось, что при обстреле Тель-Авива погибла жительница Израиля.

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