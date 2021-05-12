Манила, , 06:30 — REGNUM В Тихом океане у побережья Филиппин утром 12 мая произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зарегистрированы в 09:09 по местному времени (04:09 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 31 километре к юго-западу от города Батангас (237 тысяч человек) и в 15 километрах к северо-западу от города Сан-Теодоро (4800 человек). Очаг подземных толчков залегал на глубине 137 километров.

О пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,9 произошло в провинции Ачех в Индонезии.

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