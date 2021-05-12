Якутск, , 05:02 — REGNUM В Якутии в связи с прохождением паводка объявлен режим повышенной готовности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе правительства республики.

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Указ подписал глава Якутии Айсен Николаев.

Отдельным пунктом прописано обеспечение безопасного пропуска весеннего половодья на территории республики. В связи с этим силы и средства переведены в режим повышенной готовности.

Ледоход идёт на малых реках. Повышение уровня воды из-за вскрытия реки Олёкма наблюдается на реке Лена в районе населённого пункта Солянка. Хотя активная фаза ледохода на реке Лена проходит на территории Иркутской области в 300 км от Якутии.

«Ситуация с прохождением паводка на наших малых реках остаётся напряжённой. Сегодня мы видим повышение уровней воды на реках Вилюй и Алдан. Подвижки льда также наблюдаются на реке Амга. Призываю жителей республики во время прохождения паводка соблюдать все меры безопасности, быть начеку, а охотникам воздержаться от выхода на реки и водоёмы во избежание опасных внештатных ситуаций», — сказал первый зампредседателя правительства Якутии Дмитрий Садовников.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 12 мая вылетел в Николаевский район, который находится в зоне затопления из-за паводковой ситуации на нижнем Амуре.