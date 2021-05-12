Хайкоу, Китай, , 04:52 — REGNUM Первая Китайская Международная выставка потребительских товаров (CICPE) завершилась 10 мая в столице провинции Хайнань на юге Китая городе Хайкоу, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности в четырехдневной выставке приняли участие 70 стран и регионов. На мероприятии была представлена продукция 2628 брендов и 1505 предприятий из страны и из-за рубежа.

Выставка также привлекла более 240 000 посетителей и охватила 80 000 квадратных метров. По словам организатора, выставка является первой в истории Китая, посвященной качественным потребительским товарам на национальном уровне.

Первая группа компаний из 42 компаний, работающих в секторах моды, бытовых услуг, туристических услуг, потребительских услуг, продуктов питания, товаров для здоровья и ювелирных изделий, подписалась на вторую CICPE. Более 80% участников в этом году выразили готовность принять участие во втором CICPE.