Южно-Сахалинск, , 04:47 — REGNUM Глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате нападения на казанскую гимназию №175 11 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

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«Произошла ужасная трагедия. От всех южносахалинцев я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших сотрудников школы и детей. То, что произошло сегодня, невыносимой болью отзывается в наших сердцах. Южно-Сахалинск скорбит вместе со всей областью и всей нашей страной. Казань, мы с вами!» — сказал мэр столицы островного региона.

Глава Южно-Сахалинска поручил усилить меры безопасности во всех образовательных учреждениях Южно-Сахалинска.

Как сообщало ИА REGNUM, девятнадцатилетний преступник, который устроил стрельбу в школе № 175 в Казани и убил восемь человек, считает себя Богом. Об этом он заявил на допросе, видеозапись которого появилась в сети.