Пекин, , 04:40 — REGNUM Китай начал кампанию по продвижению Гражданского кодекса среди общественности, поскольку 28 мая 2021 года исполняется первый год с момента его принятия, сообщает агентство Синьхуа.

Кампания стартовала на церемонии, состоявшейся в деревне Шачжоу в центральной китайской провинции Хунань 10 мая. Согласно плану, который был одобрен высшими правовыми органами страны, включая Верховный народный суд и Верховную народную прокуратуру КНР, кампания направлена на то, чтобы общественность лучше ознакомилась с содержанием и принципами кодекса.

Кампания по продвижению Гражданского кодекса должна проводиться ежегодно в мае, отмечается в плане. Он также предложил ряд методов продвижения, включая лекции, конкурсы знаний и культурные мероприятия.