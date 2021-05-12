Каракас, , 05:41 — REGNUM Венесуэла рассчитывает в ближайшее время получить партию российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом президент страны Николас Мадур заявил 11 мая в ходе выступления, которое транслировалось на его странице в социальной сети Twitter.

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«Есть вакцина «Спутник Лайт» и скоро она прибудет в Венесуэлу. Она однокомпонентная, это упростит вакцинацию миллионов венесуэльцев», — сказал Мадуро. Других подробностей о предполагаемой поставке президент не сообщил.

Напомним, что в настоящее время вакцинация населения Венесуэлы от COVID-19 осуществляется двумя вакцинами — российским препаратом «Спутник V» и китайским Sinopharm.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что подход России и Китая в вопросах поставок вакцин от COVID-19 положительно отличается от позиции других крупных стран.

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