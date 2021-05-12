Владивосток, , 04:39 — REGNUM В Приморье обязательной маркировке молочной продукции средствами идентификации «Честный знак» подлежат 29 производителей, из них 23 зарегистрированы в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, четыре — подали заявки на регистрацию, два находятся в процессе регистрации, сообщили 12 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«1 июня наступает срок, когда маркировка должна быть введена для производителей сыров и мороженого. В Приморье есть 15 молокоперерабатывающих предприятий, выпускающих эти категории продукции. До 1 декабря поэтапно будет вводиться маркировка на все виды молочной продукции. Последними к системе в конце 2022 года присоединятся крестьянско-фермерские хозяйства», — пояснили в краевом минсельхозе.

Для того, чтобы минимизировать расходы, производители уже сейчас могут воспользоваться рядом мер господдержки. Так, предпринимателям можно взять льготные кредиты по ставке 1−3% по ряду действующих программ поддержки. В частности, в рамках национальных проектов действуют две программы поддержки — «Производительность труда» и «Цифровизация промышленности», условия участия в которых позволяют брать льготные кредиты в том числе и на внедрение систем маркировки продукции.

Представители малого бизнеса предложили предоставить отсрочку по внедрению системы маркировки. Это связано с тем, что расходы на внедрение такой системы на крупных и малых предприятиях не пропорциональны объёмам производства, и мелкие производители окажутся в менее выгодном положении.

Зампредседателя регионального правительства Константин Шестаков поддержал такое предложение и обратился к сенаторам от Приморья с просьбой найти возможность включить некоторые субъекты МСП в группу производителей «молочки», продукция которых подпадает под действие требований об обязательной маркировке в последнюю очередь.

Как сообщало ИА REGNUM, о поддержке карельскими властями фермеров в связи с введением обязательной маркировки молочной продукции рассказал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.