Пекин, 12 мая 2021, 04:32 — REGNUM Министерство образования Китая выпустило циркуляр об образовательной кампании, направленной на укрепление профессиональной этики учителей, сообщает агентство Синьхуа.
Согласно документу, учителя должны быть тверды в своих идеалах и убеждениях и укреплять патриотизм, этику и добродетели. Следует проводить регулярные встречи, вскрывающие нарушения кодекса поведения преподавательским составом и для их наказания, чтобы помочь учителям извлечь уроки из прошлого, говорится в циркуляре.
В апреле министерство обнародовало восемь типичных случаев нарушения этики учителями, таких как публичное унижение, телесные наказания и сексуальные домогательства.