Пекин, , 04:32 — REGNUM Министерство образования Китая выпустило циркуляр об образовательной кампании, направленной на укрепление профессиональной этики учителей, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно документу, учителя должны быть тверды в своих идеалах и убеждениях и укреплять патриотизм, этику и добродетели. Следует проводить регулярные встречи, вскрывающие нарушения кодекса поведения преподавательским составом и для их наказания, чтобы помочь учителям извлечь уроки из прошлого, говорится в циркуляре.

В апреле министерство обнародовало восемь типичных случаев нарушения этики учителями, таких как публичное унижение, телесные наказания и сексуальные домогательства.