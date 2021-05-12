Куньмин, Китай, , 04:28 — REGNUM Все четыре члена экипажа, находившиеся на борту вертолета, разбившегося в провинции Юньнань на юго-западе Китая, погибли, сообщает 11 мая агентство Синьхуа.

По данным местных властей, два члена экипажа были спасены около полудня в 10 мая, но скончались после того, как неотложная медицинская помощь оказалась бессильна. Два других члена группы были найдены около 2:55 утра 11 мая мёртвыми.

Вертолет упал в озеро Эрхай 10 мая в 10:20 по местному времени, когда он пытался набрать воду для очистки и орошения сгоревшего в результате лесного пожара участка, сообщает информационное управление муниципального правительства Дали.

Пожар вспыхнул 9 мая в лесу и был потушен рано утром 10 мая. Для тушения пожара было мобилизовано в общей сложности 2532 человека.