Оттава, , 05:39 — REGNUM В Канаду с начала вакцинации населения от COVID-19 было доставлено уже почти 20 млн доз препаратов разных производителей. Об этом премьер-министр страны Джастин Трюдо 11 мая сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Мы доставили почти 20 млн доз вакцин от COVID-19 в наши провинции и территории», — написал Трюдо. По его словам, каждую неделю в этом месяце планируется получать по два миллиона доз вакцины только от американской компании Pfizer.

Ранее премьер-министр заявил, что вакцинация населения Канады, в которой проживают порядка 37,5 млн человек, должна быть завершена в сентябре. К настоящему времени прививку от коронавируса в стране сделали 15,3 млн, в том числе 1,2 млн — поставили вторую дозу.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство канадской провинции Альберта решило прекратить использование вакцины AstraZeneca.

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