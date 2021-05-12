Мадрид, , 06:55 — REGNUM Глава МИД Испании Аранча Гонзалес Лая 11 мая выступила в поддержку начала переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.

На своей странице в социальной сети Twitter министр предложила Скопье поддержку Испании в проведении европейских реформ в судебной системе, сфере установления верховенства права, продвижении зеленой повестки и проведении цифровизации.

Напомним, 11 мая премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев прибыл в Брюссель, откуда направился в Испанию. Это первый визит македонского лидера подобного уровня в испанское королевство.

Напомним, в настоящий момент Болгария препятствует началу переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС, требуя от Скопье уступок по вопросам идентичности.

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