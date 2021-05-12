Кемерово, , 04:13 — REGNUM Овощеводы Кемеровской области вышли в поля. На сегодняшний день посажено 85 га картофеля и 70 га других овощных культур. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Посевная кампания в Кузбассе Администрация правительства Кемеровской области

«Сельхозтоваропроизводители Кузбасса работают без праздников и выходных. Сейчас, когда агротехнические условия близки к идеальным, предприятия, на которых есть техническая возможность, переходят на круглосуточную работу. За майские праздники аграриям удалось ускорить процесс. Если на 30 апреля яровой сев составлял 2,7 тысяч гектаров, то сейчас цифра приближается к 100 тысячам», — отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности области Андрей Ариткулов.

Этой весной аграриям Кузбасса предстоит засеять 726,8 тыс. площадей. Это больше прошлогоднего показателя на 23,3 тыс. га.

В региональном минсельхозе уточнили, что поздняя весна внесла коррективы в график полевых работ, и основной сев сельскохозяйственных культур пройдёт во второй и третьей декадах мая.