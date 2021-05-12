Южно-Сахалинск, , 04:02 — REGNUM На побережье Макаровского района Сахалина вблизи посёлка Восточный выбросилось огромное количество сельди. Берег буквально усыпан рыбой, пишет со ссылкой на очевидцев ИА Sakh.com.

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«Чуть-чуть для себя взяли, а так куда ее девать? Была бы мойва, можно было бы набрать побольше», — написал автор видео.

«Природа у неё такая, прожила четыре года, пришла отнерестилась и погибла. Одно радует, что стадо постепенно возрождается и мы чаще будем такое её изобилие видеть», — прокомментировал читатель.

Как сообщало ИА REGNUM, большое количество особей анчоуса нашли местные жители в бухте Новик, недалеко от ресторана на мысе Тупом. Очевидцы выложили в сеть видеозапись выбросившейся на берег рыбы. Отмечается, что часть рыбы в момент обнаружения была ещё жива, писал портал VL.ru.