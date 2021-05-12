Хабаровск, 12 мая, 2021, 04:02 — ИА Регнум. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 12 мая вылетел в Николаевский район, который находится в зоне затопления из-за паводковой ситуации на нижнем Амуре, сообщили в региональном правительстве.

(сс) Евгения Вайзерова. khabkrai.ru Подтопленные дома в Николаевском районе Хабаровского края

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В общем, в зоне подтопления находятся 3 тыс. человек. На утро 12 мая на территории шести населённых пунктов подтоплено 64 дома (+34 за сутки). В этих домах живут 250 человек.

Затоплены посёлок Маго (29 домов), сёла Чныррах, Красное, Подгорное и Тнейвах. Вода продолжает прибывать.

Затоплена часть автодороги Чныррах — Озерпах.

«Людям оперативно окажем необходимую помощь помощь, оставлять в беде никого нельзя», — сказал Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Николаевском районе в связи со сложной паводковой обстановкой введён режим чрезвычайной ситуации.