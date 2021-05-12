Кемерово, , 03:47 — REGNUM В Кемеровской области в летних оздоровительных лагерях в 2021 году смогут отдохнуть более 100 тысяч детей. На территории региона будут работать 789 лагерей разных типов. Также разрешён выезд кузбасских детей на отдых за пределы региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На организацию оздоровительной кампании в этом году выделяем более 318 миллионов рублей из консолидированного бюджета», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Уточняется, что безопасность проведения летней оздоровительной кампании детей на городских и загородных площадках будут обеспечивать сотрудники полиции, Росгвардии, экипажи скорой помощи, пожарной охраны, МЧС (ГИМС) и Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые родители смогут вернуть до 50% стоимости путёвки в те лагеря, которые прошли проверку на соответствие требованиям безопасности и вошли в федеральную программу «Кешбэк на детский отдых».