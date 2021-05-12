Пекин, , 03:46 — REGNUM Китай опубликовал руководство по стимулированию социальных инвестиций в 13 основных сельских и сельскохозяйственных секторах для оживления сельских районов, сообщает агентство Синьхуа.

В число секторов входят современные посадки и разведение скота, переработку и оборот сельскохозяйственной продукции, новые виды сельских услуг, сельскохозяйственные технологические инновации и сельскую инфраструктуру, говорится в руководстве, совместно опубликованном Министерством сельского хозяйства КНР, Министерством по делам сельских районов КНР и Национальной администрацией по оживлению сельских районов.

Подчеркнув важность содействия оживлению сельских районов, заместитель министра сельского хозяйства и по делам сельских районов Лю Хуаньсинь настоятельно призвал сельские и сельскохозяйственные власти сотрудничать с финансовыми учреждениями для предоставления более качественных финансовых услуг.

По словам Лю, наряду с политическими банками страны, министерство и администрация также изучают способы финансирования проектов, направленных на улучшение условий жизни в сельской местности.