Пекин, , 03:42 — REGNUM По официальным данным, число пассажирских поездок по китайским железным дорогам достигло 117 млн за восьмидневный пик поездок с 29 апреля по 6 мая, сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

Это число выросло на 11,54 млн, или на 11%, по сравнению с уровнем 2019 года, сообщили в компании China State Railway Group Co., Ltd. За этот период железные дороги страны перевезли 83,17 млн тонн грузов, что на 14,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Общий объем железнодорожных пассажирских поездок, совершенных во время первомайских праздников в Китае, которые продлились с 1 по 5 мая, достиг 78,5 млн единиц, показали данные.