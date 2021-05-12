Пекин, , 03:38 — REGNUM Курьерский сектор Китая обработал 1,34 млрд посылок за пять дней первомайских праздников, которые закончились 5 мая, что на 97,13% больше, чем за аналогичный период до пандемии в 2019 году, сообщает агентство Синьхуа.

Данные оказались на 22,95% выше, чем в тот же праздник в 2020 году, сообщило Государственное почтовое бюро. Онлайн-продажи сельскохозяйственной продукции продолжали поддерживать быстрый рост.

Количество экспресс-посылом, полученных и доставленных по сельской местности, выросло примерно на 30% в годовом исчислении в праздничные дни. Темпы роста были на 10 процентных пунктов выше, чем в городских районах.