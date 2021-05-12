Казань, , 03:38 — REGNUM Арбитраж Татарии прекратил производство по многомиллионному спору некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при президенте РТ», подавшей иск к ПАО «Камгэсэнергострой» и АО «Холдинговая компания «Ак Барс». Речь шла о солидарном взыскании более 319 млн рублей долга. Дело завершилось подписанием мирового соглашения, передаёт ИА REGNUM.

Фонд, созданный указом первого главы Татарии Минтимера Шаймиева, предоставил ответчикам в сентябре 2017 года займ в размере 260 млн рублей, по которому проценты составили 59 130 031,44 рубля.

В мировом соглашении уточнялось, что истец отказывается от взыскания неустоек и всех видов процентов в рамках указанной задолженности. Основной долг будет погашен через передачу земельного участка общей площадью 67 093 кв. м из категории земель населенных пунктов. Участок расположен в Приволжском районе Казани и имеет разрешенное использование «под участок опытного хозяйства, для объектов жилой застройки».

«Переоформление прав и передача указанного земельного участка ответчиком №1 истцу должны состояться не позднее 31.05.2021 года», — отмечается в решении суда.

Стоимость передаваемого участка составила 517 408 678,08 рубля.