Рамалла , , 03:50 — REGNUM Президент Палестины Махмуд Аббас призвал лидеров Организации освобождения Палестины (ООП) и Движения за освобождение Палестины (ФАТХ) срочно собраться в Рамалле для обсуждения ситуации, возникшей в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Об этом 12 мая сообщает агентство Ma’an News.

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Как следует из заявления официального представителя Аббаса Набиля Абу Рудейна, экстренное заседание президента с лидерами ООП и ФАТХ назначено на 21:00 12 мая.

Ситуация обострилась после решения израильского суда о выселении из домов в квартале Шейх-Джаррах, расположенных вблизи Аль-Аксы в Восточном Иерусалиме, нескольких арабских семей. В результате вспыхнувших беспорядков пострадали уже несколько сот человек. Также несколько человек (с обеих сторон) погибли после обмена ракетными ударами между палестинским движением ХАМАС и армией Израиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массированному ракетному обстрелу подвергла израильский город Беер-Шева палестинская группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

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