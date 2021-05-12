Владивосток, , 03:39 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил соболезнования главе Татарии Рустаму Минниханову, родственникам погибших и пострадавших в результате трагедии 11 мая и всем жителям Казани, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы вместе с вами переживаем боль невосполнимой утраты, скорбим по погибшим. Страшную новость в Приморье восприняли с тревогой в сердцах. Сил и стойкости духа всем, кого коснулась эта трагедия. Держитесь, друзья казанцы. Приморье с вами», — цитирует Кожемяко пресс-служба регионального правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования родным и близким детей и взрослых, погибших при стрельбе в гимназии №175 в Казани.

Погибло девять человек, в том числе семь детей, более 20 пострадавших находятся в больницах.