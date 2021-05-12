Кемерово, , 03:37 — REGNUM В связи с трагедией в Казани губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв провёл внеочередное заседание антитеррористической комиссии. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».«В ходе внеочередного заседания АТК губернатору доложили о проведённом совещании с руководителями образовательных учреждений Кузбасса, — говорится в сообщении. — По решению АТК с 12 мая начнутся проверки всех учреждений образования, культуры, спорта, а также социальной защиты Кузбасса на предмет соответствия требованиям безопасности».

Отмечается, что по результатам проверок будут приняты дополнительные решения.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с трагедией в школе в Казани президент России Владимир Путин поручил ужесточить наказание в сфере оборота оружия.

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