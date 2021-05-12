Южно-Сахалинск, , 03:36 — REGNUM На Сахалине проведут внеплановую проверку всех школ после стрельбы в казанской гимназии №175, в результате которой погибли девять человек, в том числе семь школьников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

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Министр образования Сахалина Анастасия Киктева поручила помимо проведения внеплановых проверок, организовать дополнительные инструктажи.

«Меры безопасности являются безусловным приоритетом», — отметила Киктева.

Как сообщало ИА REGNUM, девятнадцатилетний преступник, который устроил стрельбу в школе № 175 в Казани и убил восемь человек, считает себя Богом. Об этом он заявил на допросе, видеозапись которого появилась в сети.