Пекин, , 03:35 — REGNUM Инвестиции Китая в основной капитал в транспортном секторе ускоренном росли в первом квартале этого года, показали официальные данные, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства транспорта КНР, с января по март текущего года общий объем инвестиций в основной капитал сектора вырос на 52,8% в годовом исчислении до 579,2 млрд юаней (около $89,3 млрд).

По данным министерства, этот показатель вырос на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Инвестиции в строительство дорог и водных путей выросли на 60,1% по сравнению с прошлым годом и составили за этот период 459,7 млрд юаней.