Багдад, , 03:29 — REGNUM Пятеро членов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидированы на севере Ирака, сообщает пресс-служба иракских вооруженных сил.

Сообщается, что иракские силовики провели спецоперацию в районе одной из деревень на севере страны. В ходе операции были ликвидированы пять террористов-смертников. Также военнослужащие армии Ирака захватили схрон с оружием и боеприпасами, а также уничтожили лагерь террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая иракские силовики предотвратили серию терактов в Багдаде, которую готовили террористы из группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе спецоперации было изъято около тонны взрывчатки.

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