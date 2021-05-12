Пекин, , 03:25 — REGNUM Положительное сальдо международной торговли товарами и услугами Китая в марте составило 60,9 млрд юаней (около $9,42 млрд), свидетельствуют официальные данные, передает агентство Синьхуа.

По данным, опубликованным Государственным управлением иностранной валюты КНР, торговый доход страны составил более 1,72 трлн юаней, а расходы — около 1,66 трлн юаней. Доходы от торговли товарами в Китае составили 1,54 трлн юаней при расходах в 1,43 трлн юаней, что привело к профициту в размере 116,8 млрд юаней.

Дефицит торговли услугами составил 55,9 млрд юаней, а доходы и расходы сектора составили 177,8 млрд юаней и 233,8 млрд юаней соответственно.