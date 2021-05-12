Пекин, , 03:23 — REGNUM В Пекине наблюдается активное восстановление туризма после того, как он принял более 8,4 млн туристов во время пятидневных первомайских праздников, сообщает агентство Синьхуа.

Храм Неба. Пекин Андрей Грук © ИА Красная Весна

По данным Пекинского муниципального бюро культуры и туризма, этот показатель вырос на 81,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 98,4% от уровня до пандемии в 2019 году.

Туристический сектор китайской столицы заработал около 9,3 млрд юаней (около $1,44 млрд) во время праздников, увеличившись на 120% в годовом исчислении и примерно на 86% от показателя в 2019 году, сообщило бюро.

Самыми популярными туристическими достопримечательностями города во время праздника были пешеходная улица Ванфуцзин, переулок Наньлуогусян и озеро Шича, которые посетили около 1,6 млн, 1,1 млн и 917 тыс. человек соответственно.

Оживление туризма в Пекине происходит по мере того, как ситуация с COVID-19 продолжает улучшаться по всему Китаю, а общенациональная массовая вакцинация набирает обороты.