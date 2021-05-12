Пекин, 12 мая, 2021, 03:23 — ИА Регнум. В Пекине наблюдается активное восстановление туризма после того, как он принял более 8,4 млн туристов во время пятидневных первомайских праздников, сообщает агентство Синьхуа.

Андрей Грук ИА Красная Весна Храм Неба. Пекин

По данным Пекинского муниципального бюро культуры и туризма, этот показатель вырос на 81,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 98,4% от уровня до пандемии в 2019 году.

Туристический сектор китайской столицы заработал около 9,3 млрд юаней (около $1,44 млрд) во время праздников, увеличившись на 120% в годовом исчислении и примерно на 86% от показателя в 2019 году, сообщило бюро.

Самыми популярными туристическими достопримечательностями города во время праздника были пешеходная улица Ванфуцзин, переулок Наньлуогусян и озеро Шича, которые посетили около 1,6 млн, 1,1 млн и 917 тыс. человек соответственно.

Оживление туризма в Пекине происходит по мере того, как ситуация с COVID-19 продолжает улучшаться по всему Китаю, а общенациональная массовая вакцинация набирает обороты.